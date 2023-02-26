Devlet Bahçeli: MHP sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken, Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakasında tribünden "istifa" sloganlarının atılmasını "sorumsuzluk ve şuursuz" olarak niteledi.
Bugün, Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasında oynanacak müsabakalarda da aynı "istifa" seslerinin yükselmesi halinde, futbol kulüplerinin oyuna geldiğinin, tuzağa düştüğünün netleşmiş olacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti: