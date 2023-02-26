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'MHP sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır' diyen Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." dedi. Bahçeli, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir" ifadelerini kullandı. Daha sonra konuyla ilgili MHP'den yapılan açıklamada "Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" denildi.

19:44 . 26/02/2023 Pazar
AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken, Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakasında tribünden "istifa" sloganlarının atılmasını "sorumsuzluk ve şuursuz" olarak niteledi.


Bugün, Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasında oynanacak müsabakalarda da aynı "istifa" seslerinin yükselmesi halinde, futbol kulüplerinin oyuna geldiğinin, tuzağa düştüğünün netleşmiş olacağını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:


"MHP, depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. MHP, konunun takipçisidir. Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir."


Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı


Bahçeli'nin tepkisi sonrasında MHP'den yapılan yazılı açıklamada,
"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır"
ifadeleri kullanıldı.

Semih Yalçın da kulüp üyeliğinden istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da kulüp üyeliğinden istifasını şu sözlerle duyurdu:

"Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Bende Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum"


Bahçeli: Milli felaketlerde uzlaşamayanlar insani değerlere her yönüyle yabancılaşan mihraklardır
Bahçeli: Milli felaketlerde uzlaşamayanlar insani değerlere her yönüyle yabancılaşan mihraklardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Asrın felaketi olarak nitelenen yıkıcı depremlerin ardından, depremler üzerinden hükümeti hedef alan provokatörlere sert tepki gösteren Bahçeli, ''İnsanlığın felaketler karşısındaki refleks ve tepkisi coğrafyaların her noktasında hemen hemen aynıdır ve hiçbir zamanda değişme gösermemiştir. Çünkü insan olanın ruhu vardır, kalbi, canı, acısı, vicdanı vardır. Felaketin yürekleri kavurmasıyla beraber kaos peşine düşen, yalan haber yayan, dedikodu çıkaran, malumat kirliliğine umut bağlayan, siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkulu ve tartışmaya açıktır. Esasen bunlara insan demek insan olana saygısızlıktır'' dedi.

Bahçeli: 'Fırsatçıları ve menfaatçileri not alıyoruz'
Bahçeli: 'Fırsatçıları ve menfaatçileri not alıyoruz'

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Yaşanan deprem ve ardında getirdiği yıkımdan siyaset yapanları sert sözlerle eleştiren Bahçeli; 'Yalan haber yayan, dedikodu çıkaran, malumat kirliliğine umut bağlayan siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkulu ve tartışmaya açıktır.' dedi. Bahçeli; 'Depremden Menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da bilinmelidir. Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar temelsiz eleştirilerini yapmadan önce aynaya bakmalıdırlar. Milli felaketlerde ortak aidiyetler çevresinde uzlaşamayanlar insani değerlere her yönüyle yabancılaşan mihraklardır.' sözlerinin ardında bu süreçte bazı gazetelerin manşetlerinden de örnekler verdi.

Bahçeli'den deprem provokatörlerine tepki: Devlet her şeye hakimdir iftiralar beyhudedir
Bahçeli'den deprem provokatörlerine tepki: Devlet her şeye hakimdir iftiralar beyhudedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Asrın felaketi olarak nitelenen yıkıcı depremlerin ardından, depremler üzerinden hükümeti hedef alan provokatörlere sert tepki gösteren Bahçeli, "Kim kaos peşinde koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Depremden menfaat devşirmek isteyen hata yapar. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir" ifadelerini kullandı. Olası İstanbul depremine de dikkat çeken Bahçeli, "Yapı stokunun yüzde 70'nin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında bir an önce harekete geçilmelidir. Muhtemel depremlere hazır olmalıyız. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız" açıklamasında bulundu.

#Devlet Bahçeli
#MHP
#Spor
#Siyaset
3 saat önce
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'MHP sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır' diyen Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
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