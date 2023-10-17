Devlet Bahçeli'den İsrail'in katliamına çok sert tepki: Kudüs nöbeti bugün bizdedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.





İşte Bahçeli'nin açıklamaları;





Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer misafirleri, basınımızın değerli temsilcileri, bu haftaki toplantımıza başlarken hepinizi hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza yürekten selamlarımı iletiyorum.





Bugüne kadar ne zaferlerle şımardık ne de yenilgiyle şaşkınlığa kapıldık. Merhum Cemil Meriç'in, 'Hiçbir zafer umulanı getirmez, hiçbir bozgun mutlak değildir' sözünü ise hafıza kayıtlarımıza nakşettik. Geçmişini bilmeyen bir insanın, kendini tanımayan bir toplumun, mazisine sırt dönmüş bir milletin kurumuş dal parçası gibi olduğunu gayet iyi biliyoruz.

















MHP, nice fırtınaya direnerek yükselmiş aşılmaz bir surdur. Milletimizin varlık ve irade nurudur. MHP mekteptir, metanettir. Melun heveslerin karşısında duran settir. Ne zaferlerle şımardık ne de yenilgilerle yılgınlığa kapıldık.





Geçmişini bilmeyen birinin, kendisini tanımayan toplumun ırmak akıntısına kapılmış kurumuş dal parçası gibi olduğunu iyi biliyoruz.





Her an yenilenerek her dem taze kalarak kontrolsüz tabloya ihtiyatlı yaklaşarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. MHP'nin gündemini tayin eden, koordinatlarını belirleyen sadece Türk milletidir. Bunun dışında ne varsa bize uzaktır. Milletimizden alacağımız desteği milletimize hizmet olarak göstermekteyiz. MHP ile Cumhur ittifakı'nın siyaseti bu temel üzerinden ilerlemekte.





Önümüzde 2 siyasi olay vardır. Biri 17 Mart'ta gerçekleşecek kurultayımız diğeri de 31 Mart seçimidir. 9 Ağustos'ta başlayan kongre sürecimiz büyük kurultayımızla taçlanacaktır. İlçe ve il kongrelerimiz yüksek katılımla tezahür etmiştir.





Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, takdirlerimi sunuyorum. Seçilen il ve ilçe başkanlarımı özellikle kutluyor, başarılar diliyorum. Biz siyaseti aşk ile, omuz omuza yaparız. Dava arkadaşlarında kader de paylaşılır keder de paylaşılır. Bizim mücadelemizde mertlik vardır; saygı ve sevgi esastır. Başkaları gibi ihtiraslar peşinde koşmadık. 2024'e doğru diyar diyar Anadolu teması ile inançla bezenmiş hazırlık içindeyiz. Toplantılarımıza da geçtiğimiz hafta sonu başladık.





"Yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız"





26 Kasım'a kadar ilave 9 ayrı istişare toplantısı ile çalışmalarımızı Türkiye'nin tamamına yaygınlaştıracağız. Siyasi değerlendirmelerimizi özveri ile paylaşacağız. Sıkılı yumruklar varsa onları açacağız. Kafasında soru işareti olan varsa onları aydınlatacağız. Geçtiğimiz seçimlerin muazzez sonucunu mahalli seçimlerle perçinleyip Türkiye'nin ihya projesine koyulacağız. Yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız.





Atılacak adımları önceden düşünmenin, kapasiteler açısından analiz etmenin adı stratejik bakıştır. Bize göre çalışmanın, hizmetin sonu yoktur. Daha güzeline, daha fazlasına ulaşmanın bahanesi hiç olamayacaktır. Çağın gerisinde kalmak, insandan kopmak hayatın ve hadiselerin çekim merkezinden uzaklaşmak demektir.





Her şart altında halkın yanındayız. İnsanımızın huzur ve güvenliğini hedefledik. 54 yıldır hep bir adım önce olmanın mücadelesi ile bu günlere geldik. Gününü kurtaran, olduğu ile yetinen, kısır döngüye kapılan toplumların ilerlemesini, bir adım ileri gitmesini zor görüyoruz. Tarihimize inanıyor, güveniyoruz. MHP ve Cumhur ittifakı olarak insanımız ile iç içe ve aynı istikametteyiz. Hıyanet ve hamaseti milli birlik ruhu ile buluşturup atıyoruz. Biz bir insanın kalbinin nasıl attığına bakıyoruz.





"81 ilde aday çıkarma iddiaları sadece tantanadır"





81 ilde aday çıkarma iddiaları sadece tantanadır. Tarih bunları bir gün mutlaka yazacaktır. Şayet bir millet, bir dava ilk zorlukta hakkından vazgeçmiş olsaydı tarih diye bir şey asla olmazdı. Biz, arkamıza değil, önümüze bakıyoruz. Yanlış ve yalan davaları parlatmaya niyetlenenler beyhude yere oyalanan, kendilerini ve yakın çevrelerini kandıran karanlıklardır. Asıl parlayan, Türk-İslam ufkuna ışıklar salan hak davasıdır, millet davasıdır. Nihayet, bizim davamızdır. Davamız, asla karanlıkta kalmayacak; aldatanları, satanları, kaçanları, korkakları ezip geçecektir."





"85 milyonu eşit gören bilince sahibiz"





Davamız asla karanlıkta kalmayacak. Aldatanları satanları kaçakları korkakları kalpsizleri ezip geçecektir. kökümüz sağlam gövdemiz canlıdır. Hem ülke hem dava bekasını korumak bize özgü marifettir. MHP ve Cumhur İttifakı 85 milyonu eşit gören kardeşlik bilincine, her vatan evladına, yoksula umut, yozlaşmaya engel olan anıtlaşmış olan bir hissiyata sonuna kadar sahiptir.





Temel ülkülerimiz ile çelişmeyen her insanımızı kaybetmek şöyle dursun kazanmaktan başka emelimiz olmadı. Kavgaya değil gönüller almaya geldik. Siyaset mücadelemizin yol haritasını da buna göre çizdik.





"O gün bugün Kudüs ağlıyor"





400 yılı aşan bir süre hakimiyetimiz altında adalet, şefkat huzurla yönetilen Kudüs 9 Aralık 1917'de İngilizler tarafından işgal edildi. O gün bugün Kudüs ağlıyor. Mazlumların gözünden yaşlar akıyor. Mescidi Aksa bu yüzden hüzünlü, Filistinli kardeşlerimiz bu yüzden gariptir.





"Kudüs nöbeti bizdedir"





Bugün de nöbet manen bizdedir. İşte Kudüs bizim için budur. Mescid-i Aksa'ya bakışımız aynısıyla böyledir. Kudüs Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Gitti demekle gitmez, düştü demekle düşmez. Sanmasınlar sadece Kudüs, Gazze İslam'dır. Buraların dağı, kuşu, toprağı İslam'dır.





"Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır"





Zalimler kudurmuştur. Beyaz fosfor bombasının kullanıldığına ilişkin kanıtlar ortalığa döküldü. Gazze'de çocuklar, bebeler, yaşlılar kurşunların, bombaların hedefidir. Sivillerin yaşadığı 2 binden fazla bina bombalandı. Bebeklerin ağzında emzik değil yara vardır. Can kaybı 2 bin 700'e ulaşmıştır. İsrail bombardımanı ile ağır yaralanan anne ve ona bakan sabinin görüntüleri insanım diyen herkesin kalbini sızlatmıştır. Annesinin elini tutmuş ve annesi tepki vermemiştir. Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır. Toplama kampına dönen Gazze'de dökülen kanlardan, yıkılan binalardan başka bir şey kalmamıştır. Ne hazin bir gerçektir ki insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılıyor. Medeni ülkeler İsrail'in arkasında toplanmıştır. Soruyorum alayınıza, neredesiniz?





Hür ve uygar dünyanın iki yüzlü demokratları, mayası karmakarışık olan özgürlük şakşakçıları nereye sindiniz, nereye gittiniz? Ne zaman Gazze'deki bebeklerin kefenlendiğini göreceksiniz?





Gazzeli masumlar aç ve açıktadır. Üstelik yüz binlerce Gazzeli kuzeyden güneye sürülmektedir.





"Peki Müslüman Türk milleti oraya giderse..."





(ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in, 'İsrail'e Yahudi olarak geldim' sözü) Peki Müslüman Türk milleti oraya giderse olacakları hesap eden bir akıl, mantık ve izan sahibi acaba karşımıza çıkacak mıdır? Gazze'ye insani yardımların önü kesilmemelidir. Refah Sınır Kapısı ile Gazzelilere el uzatılmalıdır. Türkiye, tarihi ve vicdani sorumluluğuyla üç uçak dolusu yardımı göndermiştir.





İsrail, saldırılara derhal son verilmelidir. İki devletli çözüm mutlaka oluşturulmalıdır. 18 Ekim 2023 tarihinde toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı top çevirmekten çok daha fazlasını yapacak kararlılık içinde olmalıdır.





Sayın Cumhurbaşkanımızın akılcı, ahlaklı ve aktif diplomasisi desteklenmelidir. Ayrıca ABD'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemisi sevk edilmesi sorumsuzluktur. Buna misilleme olarak Türkiye'nin tatbikat kararı alması doğru ve cesur bir tavırdır. Tatbikat, meydanın boş olmadığına dair çok güçlü bir mesajdır."





"ABD'nin uçak gemisi göndermesi sorumsuzluktur"





1 milyon insanın yollara düşmesi bir dramdır. Elektrik su kesilmiş ve sürekli bombardıman ortalığı savaş alanına çevirmiştir. Yiyecek ve ilaç gibi insani ihtiyaçların karşılanması zordur. Konu Müslüman olunca hatırlanmayan insan hakları kimlerin güdümündedir. İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri bakanı Tel Aviv'de. Ben burada sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil Yahudi olarak da buradayım demiştir. Gazellilere el uzatılmalıdır. Türkiye 3 uçak dolusu insani yardımı Mısır üzerinden göndermiştir. İki devletli çözüm gerçekleşmelidir. İslam İşbirliği top çevirmekten fazlasını yapacak kararlılıkta olmalıdır. Cumhurbaşkanımızı aktif diplomasisi desteklenmelidir. ABD'nin uçak gemileri göndermesi sorumsuzluktur. Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki tatbikat kararı doğrudur. Türkiye ile Kıbrıs'ın birlikte icra edeceği tatbikat meydanın boş olmadığına dair güçlü mesajdır. Hamas'ın da sivillere saldırmasına karşı çıkıyoruz. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Türk milleti yanlarındadır.





"Kılıçdaroğlu tezkereye destek misin değil misin açıkla"





CHP genel başkanı geçen haftaki grup toplantısında bize sorular yöneltmiş. Ciddiye almadım, sorular iyi hazırlanmamış. Bugün görüşülecek Suriye ve Irak tezkeresine ne diyeceksin onu açıkla. Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketlere karşı mısın destek misin. Tedbirin alınmasından yana mısın değil misin? Ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, göç gibi milli güvenliğin idame etmesinin yanında mısın değil misin?





Terör örgütlerine müdahale için askerimizin yabancı ülkelere gönderilmesine destek misin değil misin açıkla. Türkiye'ye yabancı postalların ayak basması gibi bir şey yoktur. Olursa verilecek bir canımız vardır o da vatana feda olsun.





"HDP kongresinde İstiklal marşı okunmadı"





Bölücü yapının 4. kongresi yapıldı. İstiklal marşı okunmadı, Türk bayrağı açılmadı. Bölücü örgüt başının posteri açıldı, Kılıçdaroğlu'ndan ses çıkmadı. Kılıçdaroğlu asıl çürümüşlerin üzerini örtüyor. 4 Ekim'de YSP'li vekilin aracında 2 terörist kıskıvrak yakalandı. TBMM sıralarında oturan bir şerefsizin ortalarında yer aldığı bir kez daha göründü. Sayın Kılıçdaroğlu sizden neden ses çıkmıyor. Bizimkiler onlara nefes aldırmıyor. YSP yeni ismini almıştır. Terör ve bölücülüğün siyasi yatağı HEDEP olarak yoluna devam edecekmiş.





"Derhal kapatılmalıdır"





AYM, HDP'nin kapatılması ile ilgili iddianameyi sümen altında bekletmektedir. Daha hangi belgeye ihtiyaç vardır. AYM'den de davacı olacağımızı cümle aleme ilan ediyorum. YSP adıyla seçimlere girmeleri Türk milleti ile alay etmektir. Gecikmiş adalet adalet değildir. HDP ve devamındaki bütün partiler derhal kapatılmalıdır.





Tezkere görüşmelerine MHP tam kadro katılıp şehit ve gazilerimizin yanında olduğunu gösterip evet oyu gösterecektir. Türkiye'nin haklı operasyonlarını tehdit gören ABD başkanı bir tehdittir. İnsansız hava aracımızı düşürmelerinin hesabı er ya da geç sorulacaktır.





Azerbaycan'da Türk toprakları bağımsızlığın sembolü bayrakla tescillenmiştir. Sayın Aliyev'i kutluyorum. A Milli Futbol takımımızı Letonya'yı mağlup etmelerinden dolayı kutluyorum.











