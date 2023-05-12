Devlet kanalında FETÖ belgeseli

Türkiye’nin aradığı firari teröristlere kucak açan Almanya, FETÖ’cülere medya desteğiyle büyük bir skandala imza attı. Almanya’da yaşayan firari Can Dündar’ın, İsveç ve Fransa’daki FETÖ’cü ve PKK’lılarla röportajlarının yer aldığı belgesel, devlet televizyonu ZDF’de yayınlandı. “Erdoğan’ın terör listesi” adıyla yayınlanan 44 dakikalık belgesel, Gezi olaylarına karışan Can Dündar ile başlıyor. Dündar, Erdoğan hakkında haber yaptığı için kaçmak zorunda kaldığını ileri sürüyor.

TERÖRİSTLERLE RÖPORTAJ

Dündar sırayla FETÖ’nün firari tetikçileri Cevheri Güven, Ahmet Dönmez, İsveçli PKK destekçisi eski vekil Amineh Kakabaveh ve Arjantin’de hapis yatan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş’la görüşüyor. Kaset kumpasıyla Kılıçdaroğlu’nun önünü açan firari FETÖ’cü Cevheri Güven, Kürtlerle ilgili yaptığı bir haberden ötürü hedef haline getirildiğini, Erdoğan’ı eleştirdiği için ülkeyi terk ettiğini ileri sürüyor. Eski Zaman muhabiri Ahmet Dönmez de Erdoğan’ı eleştirdiği için mahkemelere düştüğünü, terörist olarak arandığını iddia ediyor.

TÜRKİYE’Yİ ELEŞTİRDİ

Belgeselde Dündar’ın, Alman Gizli Servisi’nde görevli iki korumayla ülkü ülke gezdiği görüldü. Dündar belgeselde bir Alman parlamenterle de konuşuyor. Alman vekil, Türkiye’nin Almanya’da yaşayan vatandaşları üzerinde yıllara göre artan bir etkisi olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin göçmen politikasını eleştiren vekil, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kusurlu olduğunu iddia ediyor.







