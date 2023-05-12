Almanya'dan belgesel küstahlığı

Fetullahçı Terör Örgütü dahil Türkiye'nin aradığı çok sayıda firari teröriste kucak açan Almanya, firari Can Dündar'ın FETÖ'cüleri konuşturduğu belgeseli devlet televizyonu ZDF'de yayınlatarak yeni bir skandala imza attı.





Hem terörist hem de terör yayıncılığı konusunda merkez olan ülkelerden Almanya, bu küstah yayınla, eğitim, kültür, bilim, diyalog kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ'cülere verdiği desteği de kanıtlamış oldu.





Bilindiği gibi, 15 Temmuz darbecilerinden seks kasetleri kumpaslarınrı mimarı Cevheri Güven'e, yeraltı dünyasının bilinen isimleri Muhammet Yakut ve Ali Yeşildağ'dan MİT tırlarıyla ilgili aranan Can Dündar'a kadar çok sayıda firari terörist bu ülkede yaşıyor, sosyal medya üzerinden yayınlarını da aynı ülkeden yapıyorlar.





YALAN VE KURGUYLA HAZIRLANAN BELGESEL ZDF TELEVİZYONUNDA





FETÖ propagandası yapılan belgeselin yayınlanması, bardağı taşıran son damla oldu. Alman devlet televizyonun ikinci kanalı ZDF, Fetullahçılara medya desteği vererek bir skandala daha imza attı. Firari Can Dündar tarafından hazırlanan ve İsveç ve Fransa'da FETÖ üyeleriyle yapılan röportajlar ZDF'de yayınlandı.





FETÖ PROPAGANDASI





"Erdoğan'ın terör listesi" olarak yayınlanan 44 dakikalık belgesel gezi olaylarına karışan Can Dündar ile başlıyor. Dündar, sırayla FETÖ'nün firari tetikçileri Cevheri Güven, Ahmet Dönmez, İsveçli PKK destekçisi eski vekil Amineh Kakabaveh ve Arjantin'de hapis yatan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş görüşüyor.





ALMAN DEVLETİNDEN ZIRHLI KORUMA





Belgesel ile Dündar'ın, Alman Gizli Servisi'nde görevli iki korumayla ülkü ülke gezdiği görüldü. Kaset kumpasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü açan Cevheri Güven, Kürtlerle ilgili yaptığı bir haberden ötürü hedef haline getirildiğini söyleyerek, başka bir yalana imza attı. FETÖ'cü Cevheri Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği için ülkeyi terk ettiğini ileri sürerek, gerçek dışı iddialarını sürdürdü. Firari Can Dündar'ın görüştüğü kişilerden biri de Zaman gazetesinin eski muhabiri Ahmet Dönmez. Dönmez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği mahkemelere düştüğünü, terörist olarak aradığını iddia etti.





ALMANYANIN GERÇEK NİYETİ





Can Dündar, belgeselde bir Alman parlamenterle de konuşuyor. Milletvekili Türkiye'nin Almanya'da yaşayan vatandaşları üzerinde yıllara göre artan bir ilişkisi, etkisi olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin göçmen politikasını eleştiren Vekil, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kusurlu olduğunu iddia ediyor. Belgeselin bu konuda mesaj vermek için ZDF'de yayınlandığı belirtiyor





TÜRKİYE'NİN TALEPLERİ KABUL EDİLMEDİ





Öte yandan Türkiye'de yıkıcı faaliyetleri nedeniyle terörist kabul edilen isimlere kucak açan Almanya, Türkiye'nin taleplerine de olumlu yanıt vermiyor. Türkiye'nin bugüne kadar 100'den fazla Fetullahçı terör örgütü üyesinin iadesini Almanya'dan talep ettiği ancak Alman devletinin bu taleplerden hiçbirini bugüne kadar kabul etmediği biliniyor. Taleplerden 67’si reddedilirken 40’ya yakın dosya ile ilgili işlem ise devam ediyor. Bazı dosyalar ise farklı gerekçelerle sonuçsuz bırakıldı.





BELGESELDEN DETAYLAR





Dündar'ın hazırladığı belgeselde ilginç ayrıntılar da bulunuyor:





Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında haber yaptığı için kaçmak zorunda kaldığını ileri sürüyor. 2016 tarihinde silahlı saldırıya uğrayan Dündar, azmettirici olarak hükümeti suçluyor.





Cevheri Güven, sosyal medyada olduğu gibi belgeselde de yalanlarını sıraladı. Dündar'ın "Cavi" olarak seslendiği Fetullahçı Güven, Kürtlerle ilgili bir haber nedeniyle hapis yattığı yalanını dile getirdi. Oysa kendisi hakkında, kaset kumpasları yapmak ve FETÖ'nün medya imamı olarak görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Güven'in ayrıca örgütün Emniyet imamı Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil'in özel kalemi gibi çalıştığı biliniyor.





Dündar için kurulan ilişki de çok önemli. Dünyanın bir ucunda Arjantin'de hapiste bulunan, kendi deyimiyle celladıyla yapılan görüşmeyi kim ayarladı?





Belgeselin sonunda gazeteci, yazarlar, siyasetçilerle verilen görüntüyle de 'biz Türkiye'nin aydınlarıyız. Her kesimden insanlarla birlikteyiz, çoğunluk bizde' algısı veriliyor.





Alman devleti de Türkiye'nin göçmen politikasının kendisine zarar vereceğini söyleyerek, bu yayınlar üzerinden ülkeyi tehdit etmeyi amaç edinmiş görünüyor.





Belgeselde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı konuşmalarına da yer veriliyor. Çarpıtmayla verilen konuşmaları seslendiren kişinin Hitler'in ses tonuna benzetilmesi dikkatten kaçmıyor.



