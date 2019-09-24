Devlet memurlarının TikTok sevdası: Hukukçulara göre 657 güncellenmeli

Kamusal alanda çekilen videoların artmasının ardından memurlara nasıl bir ceza süreci işletilebileceği merak konusu oldu.

Son dönemin en popüler sosyal paylaşım uygulamalarından biri olan TikTok'un kamu personelleri arasında yaygın olarak kullanılması eleştirileri beraberinde getirdi.

Doktorundan öğretmenine, hakiminden polisine kadar çekilen videolar halkın kamu kurumlarına olan güvenini büyük ölçüde azaltıyor.

Sosyal medyada tepki çeken bazı memurların paylaşımları hakkında soruşturma açıldı ancak 657 sayılı devlet memurları kanununda bir düzenlememe yapılmaması bu videoların paylaşılmasını engellemedi.

Hakim cübbesiyle TikTok videosu çeken kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Avukat Ömer Ağçoban, devlet memurları kanununda caydırıcı bir nitelikle bir cezanın olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nda 'uyarma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar' düzenlenmiştir. Maddenin “e” bendinde 'devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak' fiili 'uyarma' cezasını gerektiren bir fiil olarak düzenlenme var. Sosyal medyada bu tür bir paylaşım yapan kamu görevlisi hakkında ayrı bir özel yasal düzenleme bulunmadığı takdirde bu madde kapsamında disiplin ceza tayini mümkün olabilecek. Ancak bilindiği üzere 657 Sayılı kanuna göre uyarma cezası bir memurun alabileceği en hafif cezadır. Bu sebeple konuya dair ilgili memur hakkında yasal işlem yapılıp ceza verilecek olsa bile bu ceza caydırıcı nitelikte olmayacağından konuya kesin bir çözüm getirmesini beklemek zor."

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Uyarma cezası sorunu çözmüyor

Virüs gibi yayılan sorunun çözümünde daha sert cezalar olması gerektiğine işaret eden Avukat Ömer Ağçoban, "657 sayılı kanunda değişiklik yaparak ya da bakanlıklar ilgili mevzuatlarında bu tür hareket ve videolara ilişkin daha caydırıcı önlemler alabilir" ifadelerini kullandı.

TikTok'un Türkiye'de 28 milyon kullanıcısı var

TikTok'un ülkemizde 28 milyon kullanıcısı bulunuyor. Türkiye uygulamanın dünya çapında en çok kullanıldığı 3. ülke konumunda.

Oluşturulan içeriklerin kalitesi tartışılsa da kısa sürede elde edilen bu başarı, sosyal medyanın geldiği noktayı göstermesi bakımından önem taşıyor.

Diğer sosyal medya ağlarıyla ile karşılaştırıldığında, en genç platform Tiktok oluyor. Kullanıcıların yüzde 66 gibi büyük bir bölümünü 30 yaş altı gençler oluşturuyor.

Dünya genelinde 'indirme' rekoru kıran TikTok, Türkiye'deki uygulama mağazalarında da ilk sıralarda yer alıyor. Hindistan ve ABD'nin ardından dünya genelinde Türkiye en çok TikTok indiren ülkeler arasında 3. sırada yer buldu.

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Uygulama yüzünden eşini boşayan da var intihar eden de...

Herhangi bir içerik sınırlaması olmayan ve kontrolsüz kullanılan Tiktok uygulaması birçok sosyal sorunu beraberinde getiriyor. Özellikle sosyal reklamlar üzerinden her kesime ulaşan uygulama çocuk istismarına da çanak tutuluyor. Cinsel içerikli yorumlar ve görüntüler 'eğlence' adı altında milyonlarca kişiye ulaştırılıyor. Aileler tarafından büyük tepki toplayan uygulama yüzünden eşini boşayan da var, sicili bozulan da intihar eden de...

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Platformun kurallarına göre 18 yaşından küçüklerin video paylaşmak için ailelerinden izin alması gerekiyor ancak bu durum pratikte pek işlemiyor. Bu nedenle ailelerin çocuklarını sürekli denetlemelerinde fayda var.

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