Gündem Devlet pandemide yardım yapacak diyerek 35 kişinin hesaplarını boşalttılar
BURSA

'Devlet pandemide yardım yapacak' diyerek 35 kişinin hesaplarını boşalttılar​

'Devlet pandemide yardım yapacak' diyerek 35 kişinin hesaplarını boşalttılar

Bursa, İstanbul, Samsun ve Diyarbakır’da "devlet pandemi sebebiyle bin lira sosyal destek yardımı yapacak" tuzağıyla 35 kişinin internet bankacılık hesaplarını boşaltan 21 kişi Bursa Siber Polisi’nin başarılı operasyonuyla yakalandı. 21 kişi adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece 15 kişi tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Onlarca insanı dolandıran 21 kişi gözaltına alındı.
Onlarca insanı dolandıran 21 kişi gözaltına alındı.

Kurban Bayramı öncesi binlerce kişinin cep telefonuna, sosyal medya ve mail hesaplarına, "Bayrama özel devletten 1000 TL sosyal destek. Başvuru için indir, kur yükle" mesajı yollayan sanal dolandırıcılar polise "dolandırıldım" diye başvuran 35 kişinin cep telefonu ya da bilgisayarına virüs bulaştırdı. Telefon yada bilgisayarlara bulaşan virüs, mağdurların bütün bilgilerini kopyalamaya başladı. İnternet bankacılığı üzerinden işlem yapan mağdurların şifreleri de ele geçirilince, topluca hareket eden şebeke üyeleri birer birer hesapları boşaltmaya başladı.

35 MAĞDUR ŞİKAYETÇİ OLDU

Hesaplarında olağandışı hareketler fark eden 35 mağdur farklı şehirlerde Emniyet Müdürlüklerine başvurdu.
Soruşturmayı başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri şebekenin izini sürmeye başladı. 4 şehirde 21 kişilik şebeke üyesi belirlendi. Ardından operasyona start verildi. Kendi aralarında sosyal medya hesapları üzerinden kod isimlerle haberleşen hatta birbirlerini tanımayan şebeke üyeleri birer birer gözaltına alındı.

Ankara'da sahte alkol üreticilerine operasyon: 4 gözaltı
GÜNDEM
Ankara'da sahte alkol üreticilerine operasyon: 4 gözaltı

21 şebeke üyesinden 5 tanesinin bilişim üzerine ihtisas yaptığı tespit edilirken, başvuran mağdurların beyanlarına göre 1 milyon lira civarında soygun yapan şebeke üyeleri emniyetteki sorgulamalarının ardından "iştirak halinde nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi.

TUZAK MESAJLARA VE LİNKLERE DİKKAT

Siber Polisi, daha önce benzer yöntemlerle hesapları boşaltılan mağdur kişilerin kendilerine başvurmasını, mesaj veya mail yoluyla ya da sosyal medyada benzer şekilde paylaşılan tuzak linklere kesinlikle tıklanmaması gerektiğini ifade etti.

Yetkililerin tahminine göre, vurgunun boyutunun daha fazla olabileceği, diğer müracatçıların başvurmasıyla soruşturmanın derinleştirileceği öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece aralarından 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün sınav evlerinde kalan 21 kişiye gözaltı
GÜNDEM
FETÖ'nün sınav evlerinde kalan 21 kişiye gözaltı

İzmir'de iki ayrı fabrikada eş zamanlı yangın çıktı
GÜNDEM
İzmir'de iki ayrı fabrikada eş zamanlı yangın çıktı
Abone Ol Google News
Her araca bir karne

Her araca bir karne

​İkinci el araca ilişkin dikkat çeken detay.
17 kişi hakkındagözaltı kararı

17 kişi hakkında
gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon.
Yüz yüze sınavlar ertelendi

​Karne notu için sınavlar sömestr sonrası yapılacak.

​Gelecek yıl teslim edilecek.

Hem suçlu <br>hem güçlü

Hem suçlu
hem güçlü

​'Su' bahanesini polis affetmeyince bir de kızdı: Sanki vatan hainiyiz!
İki fabrikada<br>eş zamanlı yangın

İki fabrikada
eş zamanlı yangın

Yangınların ardından itfaiye ekipleri seferber oldu.
Öğlen<br>saatlerine dikkat!

Öğlen
saatlerine dikkat!

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı.
Artık zorunlu<br>olmayacak

Artık zorunlu
olmayacak

İki bakanın ortak imzasıyla yayımlandı.
7 ilçede<br>operasyon

7 ilçede
operasyon

Yabancı uyruklu 10 şahıs gözaltına alındı.
Bebeğe aldırış etmediler

Bebeğe aldırış etmediler

​Alman polisinden başörtülü kadına işkence.
O sektöre ruhsat yok

O sektöre ruhsat yok

​Kılıçdaroğlu'na en ilginç tepki Adana'dan geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.