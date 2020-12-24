Gündem Devletten 1000 TL destek mesajıyla vatandaşları kandıran dolandırıcılar yakalandı
BURSA

'Devletten 1000 TL destek' mesajıyla vatandaşları kandıran dolandırıcılar yakalandı

‘Devletten 1000 TL destek’ mesajıyla banka hesaplarına girdikleri vatandaşları dolandıran 21 kişi, Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, dolandırıcılıkla elde ettiği 450 bin lira ile bitcoin aldıkları öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki birçok kişinin telefonuna ve sosyal medya hesabına gelen ‘Bayrama özel devletten 1000 TL destek başvurusu için indir, kur, yükle’ yazılı mesajdaki linke girdikten sonra banka hesaplarındaki paraların çalındığı ihbarını aldı.

4 şehirde eş zamanlı operasyon

Harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, atılan mesajların izini sürerek şüphelilere ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa, İstanbul, Diyarbakır ile Samsun’da bulunan şüphelilerin, ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adliyeye sevk edildiler

Çok sayıda adrese, düzenlenen baskında 21 şüpheli gözaltına alındı. Bursa’ya getirilen şüphelilerin sorgularında bu yöntemle 35 kişiden toplamda 450 bin TL dolandırdıkları ve bu parayla da bitcoin aldıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

'Ponzi Arzu'ya verilen 198 yıl 4 ay hapis cezası kısmen hukuka uygun bulundu
GÜNDEM
'Ponzi Arzu'ya verilen 198 yıl 4 ay hapis cezası kısmen hukuka uygun bulundu

Otobüs durağına dalıp bir kişiyi ağır yaraladı polise ise 'Orada cana bir şey geldi mi?' diye sordu
GÜNDEM
Otobüs durağına dalıp bir kişiyi ağır yaraladı polise ise 'Orada cana bir şey geldi mi?' diye sordu
Abone Ol Google News
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

​Borsa İstanbul'dan peş peşe sevindiren haber.
Ne işe yarıyor?

Ne işe yarıyor?

​Otoyolun ortasında bir garip merdiven.
Çin aşısı Türkiyede

Aşıları taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

5 parti de ortak karar verdi

5 parti de ortak karar verdi

​2021 "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edildi.

Yaş sınırı geldi

Yaş sınırı geldi

Beklenen ​düzenleme Meclis'te kabul edildi.

33 bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

33 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı listeyi yayınladı.
Adana'da çok önemli rüşvet operasyonu

Adana'da çok önemli rüşvet operasyonu

​CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde eski başkan dahil 5 kişi tutuklandı.
Çalhanoğlu fırtınası

Çalhanoğlu fırtınası

Milan-Lazio maçına milli futbolcu damga vurdu.
Orada cana<br>bir şey geldi mi?

Orada cana
bir şey geldi mi?

Bir kişiyi ağır yaralayan alkollü sürücünün ilk sorusu..
İki kişinin<br>cesedi çıktı

İki kişinin
cesedi çıktı

​İstanbul Kadıköy'de korkunç olay.
Kadıköy'de <br>'Şimşek' vakası

Kadıköy'de
'Şimşek' vakası

​Fenerbahçe-Başakşehir maçında kontrolü kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.