Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ndan ehliyet ve kimlik yenileme tarihleri hakkında açıklama: İddia doğru değil

Yeni tip kimlik kartı ve ehliyet
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan,
“Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek” iddiası doğru değildir."
denildi.
Son tarih 31 Aralık 2024
Son tarih 31 Aralık 2024
Açıklamada,
"İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır."
ifadeleri kullandı.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili merak edilen tüm bilgilere “Sıkça Sorulan Sorular” kısmında yer verildiği belirtildi.
#Ehliyet
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36 dakika önce