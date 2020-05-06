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Gündem DHKP/C de kimmiş? Örgüt lehine duvarlara yazılar yazan CHPli gençler üç maymuna oynadı
POLİTİKA

DHKP/C de kimmiş? Örgüt lehine duvarlara yazılar yazan CHP'li gençler üç maymuna oynadı

Park duvarına yazı yazan ve haklarında ‘örgüt propagandası’ndan soruşturma açılan CHP’li gençler, sorguda “DHKP/C’nin açılımını bilmiyorum. Örgüt olduğunu dahi bilmem” deyiverdi.

Osman Özgan Yeni Şafak
CHP'li gençlerin çevreye DHKP/C'yi destekleyen yazılar yazdı.
CHP'li gençlerin çevreye DHKP/C'yi destekleyen yazılar yazdı.

CHP’de DHKP/C savunuculuğu gençlik kollarına da sıçradı. CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi, açlık grevi neticesinde ölen terör örgütü DHKP-C sempatizanı Grup Yorum üyesi Helin Bölek’in adını parkın duvarına yazdı. DHKP-C terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Grup Yorum üyesi Helin Bölek, açlık grevi sonucunda 3 Nisan’da ölmüştü. CHP ise Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı katleden eli kanlı terör örgütü sempatizanı Bölek’in ölümüne sahip çıkmaya devam ediyor. Ankara Abdi İpekçi Parkı’nın duvarına 21 Nisan günü “Helin Bölek ölümsüzdür” şeklinde yazı yazdığı tespit edilen şahısların CHP Çankaya Gençlik Kolları üyesi olduğu tespit edildi. Eyleme ilişkin fotoğrafların CHP Çankaya Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından da paylaşılması dikkat çekerken, şüpheliler hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak ve kamu malına zarar vermek’ suçlarından soruşturma açıldı. Ankara Emniyeti’ndeki sorguları sonrası CHP üyesi zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

CHP Çankaya Gençlik örgütünün paylaşımları

3 MAYMUNU OYNADI

Helin Bölek
  • Şüphelilerden Oğuzhan Ö., emniyetteki ifadesinde, CHP Çankaya Gençlik Kolları üyesi olduğunu, bunun dışında başkaca parti, dernek ve vakıf üyeliğinin olmadığını belirterek, DHKP/C’nin açılımını, örgüt olduğunu dahi bilmediğini ve herhangi bir terör örgütüyle irtibatının bulunmadığın ileri sürdü. Sözkonusu yazı eylemi için kimseden talimat almadıklarını ileri süren Oğuzhan Ö., “Sırf fotoğrafı çekip sosyal medya üzerinden paylaşmak için yaptım, başkaca bir amacım yoktu. Bu paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum. Helin Bölek’i sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla sanatını yapmaya çalışan bir sanatçı olarak tanıdım. Ben gözümü CHP’de açtım, terör örgütü ile alakam yok” şeklinde ifade verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Helin Bölek’in ölümü sonrası mesajında, ‘yeni ölümlere neden olmamak için taleplerin yerine getirilmesi’ çağrısında bulunmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Özel’e cevabı ise şöyle olmuştu: “Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP/C’nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP/C’nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz. Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları.”

CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler
OYNAT 02:11
CHP'li siyasetçilerin arka çıktığı PKK'lı ve DHKP-C'li teröristler
Suriye'de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal CHP'de ilk değil. DHKP-C'li Umut Güney, PYD'li Aziz Güler, DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen, DHKP-C'li Berna Yılmaz, DHKP-C'li Mualla Zincir, DHKP-C'li Eylem Yücel ve PYD'li Özge Aydın CHP'li vekillerle ilişkisi ortaya çıkan teröristlerden bazıları.
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