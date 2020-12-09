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EDİRNE

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal ve PKK'lı terörist Edirne sınırında yakalandı

İçişleri Bakanlığı, DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal, Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışırken 1’i Afgan uyruklu,1’i PKK’lı 3 göçmen kaçakçıyla birlikte yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Aytaç Ünsal
Aytaç Ünsal

İçişleri Bakanlığı, DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal, Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekipleri; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal’ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ünsal, Edirne’den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1’i Afgan uyruklu, 1’i PKK’dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı. Ünsal’ın yakalandığı araçta yapılan aramada; Meriç Nehri’nden geçmek için kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi. Aytaç Ünsal; Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın Çağlayan Adliyesi’ndeki makam odasında DHKP-C’li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C’nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti” denildi.

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