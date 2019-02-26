İstanbul'da yapılan operasyonda DHKP-C'li teröristler gizli bölmede yakalandı DHKP-C'li teröristler saklandıkları gizli bölmede yakalandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Operasyonla ilgili paylaşılan bir fotoğraf da çok dikkat çekti. Şüphelilerin binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklanırken yakalandı.

Haber Merkezi 26 Şubat 2019, 15:27 Son Güncelleme: 26 Şubat 2019, 15:33 DHA