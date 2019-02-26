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İSTANBUL

İstanbul'da yapılan operasyonda DHKP-C'li teröristler gizli bölmede yakalandı

DHKP-C'li teröristler saklandıkları gizli bölmede yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Operasyonla ilgili paylaşılan bir fotoğraf da çok dikkat çekti. Şüphelilerin binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklanırken yakalandı.

Haber Merkezi DHA
DHKP-C'li teröristlerin yakalandığı an.
DHKP-C'li teröristlerin yakalandığı an.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İşte DHKP-C'li teröristlerin saklandığı gizli bölme

Valiliğin yaptığı açıklamada gözaltına alınanların isimleri ise şöyle sıralandı;

  • -İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Yeşil Kategoride aranan Ümit İlter (Sözde Genel Sekreter)
  • -Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek suçundan aranan Caferi Sadık Eroğlu (Sözde Türkiye Sorumlusu)
  • -İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak,
  • -İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek,
  • -Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek Suçundan aranan Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu)
  • -Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçlarından arama kaydı bulunan Barış Yüksel (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu)
  • -Operasyon sırasında binada bulunan B. V. ve S. G.

Binada yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği de kaydedildi.

Bakan Soylu'nun açıkladığı terör operasyonu görüntüleri
OYNAT 01:02
Bakan Soylu'nun açıkladığı terör operasyonu görüntüleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, 'İstanbul'da emniyetimiz, bu sabaha karşı DHKP/C Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, biri yeşil listede, ikisi gri listede yer alan toplam 7 teröristi sığınakta ele geçirdi' dedi. Soylu'nun bahsettiği operasyon Şişli Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 02.30 sıralarında özel harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yaptı.


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