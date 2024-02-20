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Dijital teröristlere geçit yok: Sosyal medyadan örgüt propagandası yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medya terör örgütü propagandası yapan şahıslar Dem Parti Esenyurt ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğraf ve posterleri ile şahıslara ait dijital materyal de ele geçirildi.

10:05 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Sosyal medyadan örgüt propagandası yapan şahıslar yakalandı
Sosyal medyadan örgüt propagandası yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medya terör örgütü propagandası yapan şahıslar Dem Parti Esenyurt ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğraf ve posterleri ile şahıslara ait dijital materyal de ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İstanbul Valiliği, “İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki şahsın yakalanması için çalışma başlatılmıştır. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden Esenyurt'ta 3 adreste arama yapılmıştır. Şahıslar, Dem Parti Esenyurt ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğraf ve posterleri ile şahıslara ait dijital materyal de ele geçirilmiştir” denildi.



#terör
#terörist
#sosyal medya
9 dakika önce
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