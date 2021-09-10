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İZMİR

Dikili ve Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Dikili ve Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan'ın ittiği kaçak göçmenler

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Eylül saat 02.45'te Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yine 9 Eylül saat 08.15'te Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Ekiplerce görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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