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Dilan-Engin Polat soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu: Paralar gayrimenkulle aklanıyordu

Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan mali müşavir Zümrüt Yerebakan, itiraflarda bulundu. Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak adına malları ellerinden çıkarmaya çalıştığını belirten Yerebakan, "Para gayrimenkul üzerinden aklanırdı" dedi. Yerebakan yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

18:15 - 22/11/2023 Çarşamba
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Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, çiftin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da itirafçı oldu. TRT'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre, ifadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

MASAK raporu ortaya çıkınca paniklediler

Savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaşan Yerebakan, MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını ifade etti.

"Vergi cezası kesileceğini öngördüler araçların devredilmesini konuştular"

"Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar."
diyen itirafçı müşavir,
"Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı."
diye konuştu.

"Para gayrimenkul üzerinden aklanırdı"

Yerebakan, çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını belirtip,
"Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu. Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadeleri yazılı olarak hazırladılar. Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler."
ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde tutuklu avukat Gün itirafçı olarak savcılığa ifade vermişti. Ancak Gün’ün anlattıklarını yeterli bulmayan savcılık tahliye talebini reddetti.

Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.


Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı: Cezaevine giderken söylediği ilk sözler adliyeyi inletti
Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı: Cezaevine giderken söylediği ilk sözler adliyeyi inletti

Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat ve beraberindeki 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında karar çıktı. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak 19 saat süren işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevine giderken söylediği sözler adliyeyi inletti... Peki, Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezası belli oldu mu? Dilan Polat ve Engin Polat ne ceza alacak, cezası ne olacak? Ayrıntılar haberimizde...


#Dilan Polat
#Engin Polat
#Kara Para Aklama
#İtiraf
34 dakika önce
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