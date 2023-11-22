Dilan-Engin Polat soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu: Paralar gayrimenkulle aklanıyordu

Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.
Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki soruşturma devam ederken, çiftin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da itirafçı oldu. TRT'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre, ifadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
MASAK raporu ortaya çıkınca paniklediler
Savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaşan Yerebakan, MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını ifade etti.
"Vergi cezası kesileceğini öngördüler araçların devredilmesini konuştular"
"Para gayrimenkul üzerinden aklanırdı"
Geçen günlerde tutuklu avukat Gün itirafçı olarak savcılığa ifade vermişti. Ancak Gün’ün anlattıklarını yeterli bulmayan savcılık tahliye talebini reddetti.
Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat ile aile üyelerinin de bulunduğu 12 şüpheli tutuklu bulunuyor.