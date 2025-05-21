Dilan ve Engin Polat trafik kazası geçirdi! Yolda aniden çıkan lastik araçlarına çarptı

19 Mayıs’ta Şanlıurfa’da başlayan yeni şube açılış programı çerçevesinde Gaziantep’teki ziyaretlerini tamamlayan Polat çifti, bir sonraki durakları olan Mardin’e doğru yola çıktı. Ancak seyir halindeyken yolda beklenmedik bir tehlikeyle karşılaştılar.

Lastik aniden önlerine çıktı

Seyahat sırasında yolda aniden beliren bir kamyon lastiği, çiftin içinde bulunduğu araca çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ciddi hasar oluştu. Çarpmanın etkisiyle aracın alt bölümünde parçalanmalar meydana geldi.

Sosyal medyada anlattı

Olayın ardından yaşadıkları korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Polat, “Felaket bir kaza atlattık. Yolda duran kamyon lastiği bir anda önümüze çıktı. Ne olduğunu anlayamadık” ifadeleriyle yaşadıkları şoku takipçilerine aktardı.

“Arabanın altı yerinden çıktı”

Polat çiftinin ekibinde yer alan makyöz Mustafa Aktaş da kaza anına ilişkin çarpıcı detaylar verdi. Aktaş, “Fena nazara geldik. Arabanın altı yerinden koptu sanki. Radyatör bile delindi. Çok büyük bir tehlike atlattık” açıklamasında bulundu.







