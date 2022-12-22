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ANKARA

Dilek kızıma koştum: Akşener'den Kılıçdaroğlu'na gönderme

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile zoraki poz verip “Baba-oğul gibiyiz” demesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Saraçhane’ye Dilek kızım için koştum” dedi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Dilek kızıma koştum: Akşenerden Kılıçdaroğluna gönderme
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Saraçhane’ye Dilek kızım için koştum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı” diyen 6’lı masa ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Linç edildiğinde yanında ben vardım” mesajı gönderdi. Akşener, Kılıçdar-oğlu'nun, isim vermeden kendisini kastederek 'partinin iç işlerine karışmama' uyarısında bulunmasında sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. İYİ Parti TBMM Grubu’nda konuşan Akşener, yargı kararı sonrasında soluğu Ekrem İmamoğlu'nun yanında almasına getirilen eleştirilere hem de partilerin iç işlerine karışma uyarısı yapan Kılıçdaroğlu’na cevap verdi.

ALGI OPERASYONU YAPILIYORMUŞ

Akşener, Saraçhane'ye giderek destek vermesi üzerinden 'algı operasyonu' yapılmaya çalışıldığını savundu. Akşener, CHP Lideri’ne yönelik önceki yıl yaşanan saldırıya gönderme yaptı. Akşener, "Linç edilmeye çalışıl-dığında nasıl Kılıçda-roğlu'nun yanına koştuysam, bu defa da İmamoğlu'nun yanına koştum” dedi. Akşener, bu tutumunu “Milletin iradesine, cesaretle sahip çıkacağız. Milletin sandıkla emanet ettiği iradeyi, ucuz numaralara kurban ettirmeyeceğiz. Biz dün neredeysek, bugün de oradayız" diye gerekçelendirdi.

ABLA DİYEREK KARŞILAMIŞTI

Saraçhane'de kendisine 'Abla' diyerek, sarılan İBB Başkanı İmamoğlu için 'Ekrem', Dilek İmamoğlu için 'Dilek kızım' ifadelerini kullanan Akşener, "Şayet bu kafa yarın da hedefine Mansur Başkan'ı koyarsa, bu sefer de bir saniye düşünmeden, bir dakika gecikmeden onun yanında dimdik dururuz" dedi.

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