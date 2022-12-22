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İSTANBUL

Saraçhane'de baş başa ne konuştular: İmamoğlu-Akşener ikilisinden sır gibi beş dakika

İmamoğlu ile Akşener’in Saraçhane’deki fotoğraflarının 6’lı masadaki artçı sarsıntısı sürüyor. O gün İBB’de olan DP’li Cemal Enginyurt, CHP yönetiminden isimler de oradayken İmamoğlu ve Akşener’in 5 dakika baş başa görüştüğünü söyledi. Enginyurt, “Ne konuştular bilemeyiz. Ama otobüse gittiğimizde İmamoğlu sadece Akşener’i konuşmacı olarak davet etti” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saraçhanede baş başa ne konuştular: İmamoğlu-Akşener ikilisinden sır gibi beş dakika
Meral Akşener ve Cemal Enginyurt, İBB Başkanı İmamoğlu'nun makam odasında.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararının ardından düzenlenen Saraçhane buluşması ile ilgili tartışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Haberim yoktu” dediği buluşma ile ilgili şok bir iddia da Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’tan geldi. YouTube’da yayınlanan Cadde TV isimli kanalda konuşan Enginyurt, yargı kararının açıklanmasının ardından Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener’in gizli bir toplantı yaptığını söyledi. Enginyurt, “CHP’den Engin Altay, Erdoğan Toprak, Seyit Torun vardı. Ancak İmamoğlu ile 5 dakika baş başa görüşme yaptı” dedi. Yeni Şafak’ın telefonla ulaştığı Engin Altay ise “Ben bilmiyorum?” diye konuştu.

İMAMOĞLU VE AKŞENER BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun denklem dışı bırakma hamlesi olarak görülen Saraçhane buluşmasına katılan isimlerden birisi de DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’tu. Katıldığı bir televizyon programında

yaşananları anlatan Enginyurt, Akşener ve İmamoğlu’na eleştiriler yöneltti. Kararın ardından İmamoğlu’na destek vermek için Saraçhane’ye gittiğini belirten, “Kararın açıklanmasının ardından Ekrem İmamoğlu ile Sayın Akşener 5 dakika özel görüştüler. Baş başa bir görüşme yaptılar” dedi.

BİZİ KONUŞTURMADILAR

  • “Nasıl özel görüştüler, Orada CHP’nin kurmayları varken?” sorusu üzerine Enginyurt şunları kaydetti: “Evet baş başa görüşme yaptılar. CHP Genel Başkan yardımcıları, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak ben de varım. Sonuçta ben de DP Genel Başkan Yardımcısıyım, Millet İttifakı’nın bir paydaşıyım, Ordu milletvekiliyim ve size desteğe gelmişiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Engin Altay ve Erdoğan Toprak var. Ama bu toplantı sadece Sayın Akşener ve Sayın İmamoğlu arasında beş dakika sürdü. Ne konuştular ne söylediler ne tartıştılar bilemeyiz. Ama oradan çıkıp otobüse gittiğimizde Ekrem İmamoğlu sadece Sayın Akşener’i konuşmacı olarak davet etti. Orada bize konuşma dahi teklif edilmedi. Biz Millet ittifakı’nın paydaşıyız. Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı protesto etmeye gidiyoruz. Millet toplanmış, millete hitap edeceğiz. Ama sadece Sayın Akşener…”

Herkes oradaydı ben bilmiyorum

Cemal Enginyurt’un iddiaları üzere, CHP’li Erdoğan Toprak, Engin Altay ve Seyit Torun’a telefonla ulaşmaya çalıştık. Engin Altay, “Bilmiyorum… Bilmiyorum… Ben varken öyle bir şey olmadı, herkes oradaydı ben bilmiyorum” demekle yetindi. Erdoğan Toprak ise aramalarımıza cevap vermedi. Altay’ın “Öyle bir şey olmadı” sözleri üzerine aradığımız Enginyurt’un telefonu ise danışman olduğunu belirten bir kişi tarafından açıldı. Danışman, “Mesajınızı ileteceğim, uygun görürse sizi arar” dedi. Ancak dönüş olmadı.

Önceden organize edildi iması

  • Saraçhane’de mitingin daha öncesinde hazırlanmış olabileceğini ima eden Enginyurt şunları kaydetti: “Böyle bir kalabalığın kısa sürede organize olması… Yani böyle bir toplantı için önceden örgütlenme olacak, toplanma olacak… Hadi iyi niyetli düşünelim. Twitter’dan gördüler, herkesin twiti var, organize oldular ve toplandılar diyelim... Esas olan şu, Ekrem İmamoğlu’na desteğe gelmişiz. Millet İttifakı’nın Belediye Başkanı’nı desteğe gelmişiz. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı temsil ediyorum. CHP Genel Başkanı yardımcıları Sayın Kılıçdaroğlu’nu temsil ediyor. Ve sen CHP’nin Belediye Başkanı’sın ama CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı konuşamıyor, İYİ Parti Genel Başkanı konuşuyor ve biz dağılıyoruz. Teklif dahi edilmiyor… Emeğin Partisi Genel Başkanı da oradaydı. İsmi bile anons edilmedi.”

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