Dış güçlere 'desteği kesin' çağrısı yapan BBP lideri Destici'den Ankara'daki terör saldırısına kınama

Büyük Birlik Partisi Denizli İl Başkanlığı kongresi, Bereketler Toplantı Salonunda yapıldı. Mevcut başkan İsmail Karateke'nin tek aday olduğu kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile partililer katıldı. Kongrede konuşan Mustafa Destici, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü binası önünde düzenlenen terör saldırısını kınadı. Destici, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu belirterek, "Sağ olsunlar kendileri olayla ilgili bilgilendirdiler. Saldırının iki terörist tarafından ikisi de canlı bomba aynı zamanda gerçekleştirildiğini, polislerimizin anında mukavemet etmesiyle birlikte birisinin kendisini bombayla patlattığını ve imha ettiğini diğerinin de kahraman polislerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini yani cehennemin dibini boyladığını söylediler. İki polis memurumuz, kardeşimiz, kahramanımız yaralı. Birisinin durumu hafif ama birisi daha ağır durumda. Tabii ülkemiz, milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde olduğu sürece bu saldırılar elbette ki ne devletimizin varlığına ne ülkemizin birliğine ne de milletimizin beraberliğine bir zeval getiremeyecektir" dedi.

Saldırının yapıldığı günün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı gün olduğuna dikkati çeken Destici, "Terör örgütü son yıllarda ağır darbeler aldı. Ülkemiz dışındaki operasyonlarla da teröristlere göz açtırılmadı. Tabii bunlar beyhude çıkmamışlar. Ama bu çırpınışların da kendilerine bir fayda sağlanmayacağını işte bu son saldırıyla birlikte de görmüş oldular. Neticede Türkiye, Türk milleti, Türk askeri, Türk devleti, Türk polisi geçmiştekilere hangi akıbeti yaşattıysa bugün saldırıyı gerçekleştirenler de aynı akıbetle karşı karşıya kaldılar. Onun için kahraman polisimize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bunlar cesareti nereden alıyor? Elbette ki hem dışarıda hem içeride bunları cesaretlendirenler var. Dışarıda Amerika Birleşik Devletleri hemen sınırımızın öte tarafında PKK, PYD, YPG var. Bunları destekliyor. Nitekim bakın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği açıklama yaptı. 'Saldırıyı kınıyoruz' diyor. 'Türkiye'de dayanışma içerisindeyiz' diyor. 'Terörle mücadelede dayanışma içerisindeyiz' diyor. Ama teröristin elinden ABD yapımı otomatik silah çıkıyor. Bu nasıl dayanışma? Onun için biz ABD'ye ve teröre destek veren ülkelere diyoruz ki; 'Sizin dayanışmanızı falan istemiyoruz. Siz gölge etmeyin. Siz PKK ve terör örgütlerini desteklemeyin yeter' diyoruz. Devletimiz güçlüdür. Ülkemiz büyüktür. Milletimiz kahramandır. Askerimiz, polisimiz gereğini yapar " diye konuştu.