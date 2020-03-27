Dışişleri açıkladı: Koronavirüs nedeniyle 8 farklı ülkede 50 vatandaşımız hayatını kaybetti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Dünya üzerinde 151 vatandaşımızın durumu da pozitif çıktı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Dünya üzerinde 151 vatandaşımızın durumu da pozitif çıktı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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