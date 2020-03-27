Dışişleri açıkladı: Koronavirüs nedeniyle 8 farklı ülkede 50 vatandaşımız hayatını kaybetti

Dünya

İtalya'nın eski başbakanı Salvini'den Çin'e koronavirüs suçlaması: İnsanlık suçu işlediler

İtalya’nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Çin’in koronavirüs salgınını örtbas etmeye çalışarak, insanlık suçu işlediğini ifade etti. Salvini paylaşımlarında Çin’in, İtalya’ya yaptığı yardımlar nedeniyle eleştirileri saptırmaya çalıştığını iddia etti.