Çavuşoğlu: 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı ülkemize döndürdük

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı tahliyelerle ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz. Tahliyeler başlayınca dönmek isteyen vatandaşlarımızın talebi arttı" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle yurtdışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Çavuşoğlu'nun açıklamasından diğer satır başları şöyle:
- "Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi’nin başında Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran bulunuyor.
- Tüm çalışmalara destek vermek için yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunabilmek, yurt dışında okuyan öğrencilerimize destek olabilmek için Bakanlığımız bünyesinde koordinasyon ve destek merkezi kurduk. Burası sadece merkezimizin bir salonu. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriyoruz."