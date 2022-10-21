Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AGİT çözümsüzlüğünün merkezi olmuştur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mersin’de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu.

Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu "Azerbaycan ve Ermenistan arasında atılacak her olumlu adım bizim de ilişkilerimizi olumlu etkileyecektir. Doğu-Batı Orta Koridoru hayati önemde. Bu Avrupa'nın da işine yarayacak." ifadelerini kullandı.

"Böyle oldu bittiler olmaz"

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın AGİT girişimine tepki göstererek "AGİT çözümsüzlüğünün merkezi olmuştur. Şimdi aldığı kararlar AGİT’in işleyiş kurallarına da aykırı. Böyle oldu bittiler olmaz" dedi.

"Bu kabadayılık doğru değil"

ABD'nin OPEC grubu kararlarıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu "Bir ülkenin kalkıp da Suudi Arabistan'ı tehdit ettiğini görüyoruz. Bu kabadayılık doğru değil" açıklamasında bulundu.

REKLAM

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Mersin'de ilk reaktörünü aktive edeceğimiz Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ülkemizin Elektrik ihtiyacının %10’unun karşılayacak. Bir turizm şehri olan Mersin'le ilgili projeler için yerel yönetimlerle yaptığımız çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Türkiye'nin dış politika adımları

"Türkiye son yıllarda, diğer birçok alanda olduğu gibi dış politikada da büyük atılımlar yaptı.

Doğru hamlelerle bir küresel güç haline geldik ve dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'nin adı dünya siyaset sahnesinin en önemli aktörleri arasında sayılıyor.

255 adet yurt dışı misyonuyla dünyada bu konuda öncü olmaya devam ediyoruz.

'Küresel siyaset sahnesinde öndeyiz'

"Küresel siyaset sahnesinde bir yandan ülkemizin hak ve çıkarlarını korurken bir yandan da sürdürdüğümüz insani diplomasi hamleleriyle mazlumun yanında durmaya devam ediyoruz.

REKLAM

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı süresince sürdürdüğümüz arabuluculuk rolümüz, İstanbul Tahıl Anlaşması konusundaki başarımız, Zaporijya ve esir takası konusunda üstlendiğimiz görevlerin tümünü başarıyla gerçekleştirdik. Aldığımız bu sorumluluk küresel istikrara katkı sağlıyor."

Asya'nın yükselişinde önemli iş birlikleri

"Asya yeniden yükselirken yaptığımız anlamlı ve önemli bir iş birliğimiz de var.

Küresel diplomasinin geleceğinin tartışıldığı Asya forumunda turizm, eğitim, sağlık gibi konuları masamızda tutuyoruz.

Küresel olarak Türkiye'nin izini dünyaya bırakıyoruz.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın hatta kültürel ortaklarımızın her zaman yanındayız."

'Her koşulda Türkiye'yi eleştiriyorlar'

"21 yıl önce ortaya konulan millete hizmet aşkımız bugün yeni Türkiye'yi meydana getirdi. Her alanda dünyada rekabet edebilen bir ülke haline geldik.

REKLAM

Dış politikada her konuda Türkiye haksız diyen bir muhalefet var. Her yerde Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Ülkemizi başka ülkelere şikayet etmek onlardan medet ummak aşağılık kompleksidir.

Muhalefetin doğruya doğru diyebilmesi lazım. İyi yaptıklarımıza iyi deyin ki eleştirdiğinizde bir kıymeti olsun."

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu