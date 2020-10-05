Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor, bu esasen savaş suçudur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/ez6vA1au0U — Yeni Şafak (@yenisafak) October 5, 2020

"Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir"

Ankara'da bulunmaktan ve Bakan Çavuşoğlu ile yeniden görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Stoltenberg, sıcak karşılama için de teşekkür etti.

Türkiye'nin NATO'nun "ortak güvenliğine" büyük katkılarda bulunduğunu dile getiren Stoltenberg, "Türkiye müttefiklerle, ortaklarla salgın sürecinde Kovid-19'a karşı mücadelemize çok önemli destek sağlayarak katkıda bulunmuştur" diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada da barış için gereken koşulların sağlanması hedefleniyor. Aynı şekilde Kosova ve Irak'taki misyonlarımıza da büyük katkıda bulunuyorsunuz ve terörle mücadelede çok büyük bir rol oynuyorsunuz. Türkiye değer verdiğimiz bir müttefiktir ve NATO'ya çok farklı şekillerde katkıda bulunuyor."

"Bu esasen savaş suçudur"

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:



Ermenistan hem askerlere hem de sivillere saldırdı. Son günlerde de sıkışan Ermenistan Bakü'ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Ermenistan doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur. Fransa açıkça Ermenistan'a destek veriyor. 30 yıldır maalesef Karabağ ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları konusunda hiçbir somut öneri gelmiyor

DÜNYA Azerbaycan, Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği saldırının bilançosunu açıkladı: 24 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi yaralandı

Başta NATO olmak üzere herkes, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gerekiyor.