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ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşıyla görüştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zarif akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında İran tarafının tutumu ele alındı.

  • Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşına, söz konusu şiirin Karabağ ile ilgili olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çekti.

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İran'ın hadsiz çıkışına tepki gösteren Güney Azerbaycan Türkleri 'Araz' şiirini okuyup videosunu paylaşmaya başladı. Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni'nde Şair Bahtiyar Vahapzade'nin 'Topraktan pay olmaz' şiirinden bir bölüm okumuştu. Sosyal medya hesabından haddini aşan sözler söyleyen Zarif, 'Kimse sevgili Azerbaycan'ımız hakkında konuşamaz' açıklamasında bulunmuştu.

Çavuşoğlu, buna rağmen böyle bir konuşma bahane edilerek, bu konuyla ilgili düşüncelerin Türkiye'ye iletebileceği kanallar da açıkken İran tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, en zor dönemlerinde İran'a herkes sırtını dönmüşken bu ülkenin yanında olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu gerçeğin unutulmasının İran'dan yapılan ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını belirtti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı

İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırmış ve sert kınama mesajı iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i çağırmıştı. Bakanlık, Ferazmend'e, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılması ve İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyası açılması karşısında duyulan tepkiyi iletmişti.

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