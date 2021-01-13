Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İstikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan arasında birçok alanda ilişkileri geliştirme kararı aldıklarını belirterek, "Güvenlik, istikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

OYNAT 00:46 Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un katılımıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı. Çavuşoğlu'nun Pakistan ziyareti kapsamında Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor. BiP'te paylaş

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Zirvede birçok alanda birlikte çalışma konusunda karar aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Güvenlik, istikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik. Zirve toplantımızın birincisini 2017'de Bakü'de gerçekleştirdik şimdi sıra Türkiye'de. Bugün bu formattaki toplantıları daha sıklıkla gerçekleştirmeye karar verdik. Yani 3-4 yıl beklememize gerek yok." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la yaptıkları üçlü toplantıda ülkeler arası ilişkileri geliştirmenin önemine de değindiklerini belirterek, "Özellikle ulaştırma ve enerji alanında altyapının geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik." değerlendirmesini yaptı.