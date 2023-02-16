Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Tajani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 12 ülkeden arama kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler. Bunların dönüşü ile ilgili bazı konularda olduğu gibi dezenformasyon yapılıyor. Bazıları için 'eşya alındı' diye çirkin iftiralar atılıyor, bunlar da doğru değil. Bu ülkelere de ayıp ediyoruz, onlar iyi niyetleri ile gelmişler yardım ediyorlar" dedi.