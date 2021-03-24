Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'ü aldığımızı ve bu işin bittiğini söyledik

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı;

#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu sonrası basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/POnx1djZGJ — Yeni Şafak (@yenisafak) March 24, 2021

ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık.

Afganistan Konferansı'nı nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz.

S-400'ü aldığımızı ve bu işin bittiğini söyledik.

Türkiye sözünde durmuştur, maalesef AB yeterince sözünde durmamıştır.

PKK’nın son zamanlarda artan saldırılarını da hatırlattık. Suriye konusunu insani boyutlarıyla da ele aldık.

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Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. Bizim teklifimiz üzerine Birleşmiş Milletler toplantı düzenleyecek. AB toplantıya gözlemci olarak katılmak istedi. Biz Türkiye olarak son derece yapıcıyız ama Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma konusunda da son derece kararlıyız.

Ayrıntılar geliyor...

DÜNYA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

DÜNYA ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye ile yakın ilişkileri korumak ABD ve NATO'nun çıkarına