Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu S-400ü aldığımızı ve bu işin bittiğini söyledik
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400'ü aldığımızı ve bu işin bittiğini söyledik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasındaki görüşmenin olumlu bir havada geçtiği, ikili ilişkiler ve uluslararası meselelerin ele alındığı bildirildi. Çavuşoğlu, ''ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: S-400ü aldığımızı ve bu işin bittiğini söyledik
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı;

ABD Dışişleri Bakanı'yla Türkiye ya da ABD'de daha geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşmesi konusunda mutabık kaldık.

Afganistan Konferansı'nı nisan ayı içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz.

S-400'ü aldığımızı ve bu işin bittiğini söyledik.

Türkiye sözünde durmuştur, maalesef AB yeterince sözünde durmamıştır.

PKK’nın son zamanlarda artan saldırılarını da hatırlattık. Suriye konusunu insani boyutlarıyla da ele aldık.

Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. Bizim teklifimiz üzerine Birleşmiş Milletler toplantı düzenleyecek. AB toplantıya gözlemci olarak katılmak istedi. Biz Türkiye olarak son derece yapıcıyız ama Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma konusunda da son derece kararlıyız.

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