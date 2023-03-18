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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temaslarda bulunmak için Mısır'a gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle resmi ziyarette bulunmak için Mısır'a gitti.

11:04 . 18/03/2023 Cumartesi
AA
11 yıl sonra kritik ziyaret.

11 yıl sonra kritik ziyaret.

Kahire Havalimanı'na inen Bakan Çavuşoğlu'nu, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Ihab Nasr, Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve diğer yetkililer karşıladı.


Çavuşoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Şukri ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.


Görüşmeler sonrası Çavuşoğlu ve Şukri ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Kahire Türk Şehitliği'ni de ziyaret edecek.


Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.


Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.


Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.



#Mısır
#Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri
#Türkiye
#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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