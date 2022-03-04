Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna’dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı.

\"Ukrayna'nın Rivne kentinde yaşıyorum. Benim yaşadığım bölgede bir sıkıntı yaşamadım ancak Kiev ve Harkov şehrinde yaşayan Ukraynalı arkadaşlarım Rus askerleri tarafından acımasızca öldürüldüler. Öldürülen insanların videoları da var. Öldürülen insanların cenazelerini sokaklara kaldırıp attılar. Şu anda orada çok acımasız bir savaş devam ediyor. Kiev ve Karadeniz bölgesinde Harkov, Kerson'da ciddi manada insan ölüyor. Ve şu anda Ukrayna insanlarını beslemek için ciddi sorunlar yaşıyor, ciddi yardıma ihtiyaç var. Bu emperyalist savaşın bir an önce bitirilmesi lazım. Hangi tarafın haklı olduğunu önemli değil, bu savaşın bir an önce bitirilmesi gerekir. Benim eşim Ukraynalı ve kalp hastası, o ülkesinde kaldı ve bana dediği 'sen git ben ülkem için burada savaşacağım' dedi. Benim orada gördüğüm, biz Çanakkale Savaşı'nda ülkemizi nasıl savunduysak, onlar da kadını, askeriyle ülkelerini savunuyorlar.\"<br>