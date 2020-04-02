Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 124e ulaştı
ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 124'e ulaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Video Konferans Toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemize gelmek isteyen vatandaşlarımız var. Onlar misyonlarımıza başvuruyorlar ve listelerini alıyorlar. Yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımızın hepsini getirmemiz mümkün değil. Yerinde kalmaları ve riskten uzak kalmaları önemli. Vatandaşlarımızın gelmesi için ilgili kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının saysının 124'e ulaştığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Video Konferans Toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının saysının 124'e ulaştığını açıkladı.

Çavuşoğlu, Kovid-19 nedeniyle ilki 17 Mart'ta, ikincisi 23-24 Mart'ta 17 ülkeden 5 bin 528 Türk vatandaşı ve ardından farklı ülkelerde eğitim gören çok sayıda öğrencinin ülkeye getirildiğini aktardı.

  • Türkiye'ye getirilen vatandaşların tahliyesinin daha sonra da devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Toplam 50'den fazla ülkeden 20 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'deki sağlık sisteminin güçlü olması nedeniyle halen yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşların olduğunu belirterek, "Yeni talepte bulunan vatandaşlarımızın gelmesi için de ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Çavuşoğlu, Türkiye'de bulunan Cezayir vatandaşlarının durumuna ilişkin, şunları söyledi:

"Ülkemizde bulunan 1700'den fazla Cezayir vatandaşını yarından itibaren Cezayir'e göndermeye başlayacağız. Bununla ilgili bugün Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile bir kez daha görüştüm. Yine Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da Cezayir Cumhurbaşkanı (Abdulmecid Tebbun) ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Pazar gününe kadar bu tahliye tamamlanmış olacak. Cezayir'de de bizim vatandaşlarımız var. Cezayir'deki 1200 civarındaki vatandaşımızı da Cezayirlileri (ülkelerine) götürmek için gelen THY ve Cezayir Hava Yollarıyla ülkemize getireceğiz ve karantinaya tabii tutacağız."

Ülkemize önümüzdeki günlerde getireceğiz

Suudi Arabistan'da da yaklaşık 1000 Türk vatandaşının olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buradaki vatandaşlarımızı da karantina şartıyla ülkemize önümüzdeki günlerde getireceğiz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin, "Maalesef yurt dışında da virüs nedeniyle vatandaşlarımız vefat etti ve bu sayı 124'e çıktı." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybeden vatandaşların birçoğunun ailelerini bizzat aradığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da taziyelerini ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, bu kişilerin ailelerine her türlü desteği sağladıklarını kaydetti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Nisan tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 79,vaka sayısı 2 bin 456
DÜNYA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Nisan tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 79,vaka sayısı 2 bin 456
Abone Ol Google News
Yurt dışında 124 kaybımız var

Yurt dışında 124 kaybımız var

Çavuşoğlu'ndan 7 milyon vatandaşımıza önemli uyarı.
Son 24 saat açıklandı

Son 24 saat açıklandı

​Yetmiş dokuz hastamızı kaybettik, 82 hastamız iyileşti.
Piknikçilere ceza yağdı

Piknikçilere
ceza yağdı

Yirmi bir kişiye toplam 66 bin lira ceza kesildi.
İtalya'da <br>760 kişi daha öldü

İtalya'da
760 kişi daha öldü

Fotoğraflar kritik durumu gözler önüne serdi.
Türkiye'yi hedef <br>gösterenler silindi

Türkiye'yi hedef
gösterenler silindi

Twitter Suud, BAE ve Mısır'ın propaganda hesaplarını kapattı.
Maske ile ortak devriye

Maske ile ortak devriye

Sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Millet cevap verecek

Millet cevap verecek

Kanunsuz kampanya düzenleyenlere gönderme.
İngiltere'de<br>4 Müslüman <br>doktor öldü

İngiltere'de
4 Müslüman
doktor öldü

​Koronavirüs savaşında ön cephede savaştılar. ​
Saat 12...

Saat 12...

​Dünyanın en işlek merkezleri günün en yoğun saati 12'de bu halde.
'Kahramanları' ikna edeceğiz

'Kahramanları' ikna edeceğiz

​Koronavirüs tedavisinde dünyaya umut olacaklar...
Halk TV<br>skandala doymuyor

Halk TV
skandala doymuyor

​CHP'li belediyeleri 'yerel hükümet' ilan eden kanal '601 sağlıkçı öldü' yalanını ortaya attı.
Afrika değil Avrupa

Afrika değil Avrupa

​İtalya ve İspanya'daki hastanelerden trajik fotoğraflar.
Müjdeli haber geldi

Müjdeli haber geldi

Koronavirüse yakalan Reçber için hastaneden açıklama.
Tahlil bilgilerini gizlemişler

Tahlil bilgilerini gizlemişler

​İstanbul'daki 2 laboratuvarda koronavirüs skandalı.
Sağlıkçılar bir de<br>bunlarla uğraşıyor

Sağlıkçılar bir de
bunlarla uğraşıyor

​Ateşi yüksek çıkan kadın ortalığı birbirine kattı.
Dev destek

Dev destek

​Beşiktaş, Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.