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Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'la Ankara'da bir araya geldi.

17:56 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov'la görüştüğü belirtildi.


Sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda da Bakan Fidan'ın, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsünün (Middle East Institute - #MEI) ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde Ankara'da bulunan bir grup ABD'li uzman ve akademisyeni kabul ettiği bildirildi.




#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Bulgaristan
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