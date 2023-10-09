Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov'la görüştü

Sosyal medya hesabından yapılan bir başka paylaşımda da Bakan Fidan'ın, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsünün (Middle East Institute - #MEI) ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde Ankara'da bulunan bir grup ABD'li uzman ve akademisyeni kabul ettiği bildirildi.