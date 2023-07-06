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Dışişleri Bakanı Fidan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri arasındaki görüşme öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.

14:59 . 6/07/2023 Perşembe
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Brüksel'deki NATO karargahında yaptıkları görüşmeden sonra Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin İsveç'in başvurusu hakkında görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmesi bekleniyor.


Stoltenberg'in ev sahipliğindeki toplantıya katılacak Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer alıyor.


Toplantıda 14 Haziran'da Ankara’da yapılan bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede Finlandiya ile İsveç’in özellikle terörle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımların gözden geçirilmesi planlanıyor.


NATO Madrid Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra ile Daimi Ortak Mekanizma tesis edilmişti. Bugün NATO'da yapılan görüşmeler bu mekanizmanın beşinci toplantısı oldu.




#Akif Çağatay Kılıç
#Finlandiya
#Hakan Fidan
#İbrahim Kalın
#İsveç
#NATO
#Türkiye
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