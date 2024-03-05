Dışişleri Bakanı Fidan'dan 'Filistin için derhal harekete geçme' çağrısı: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı

Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı halen devam ettirdiği katliamın önlenmesi için neler yapılabileceği ele alındı.
"Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı"
"Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı"
Toplantıda söz alan Bakan Fidan,
"Bu tek taraflı bir eylem dahi olsa (Gazze konusunda) derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var."
diye konuştu.
"Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı."
diyen Bakan Fidan,
"Hepimiz İsrail'in insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz"
ifadelerini kullandı.
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1 ساعة قبل