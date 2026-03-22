Dışişleri Bakanı Fidan'dan Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı

15:3022/03/2026, Pazar
Dışişleri Bakanı Fidan'dan taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerimize, ASELSAN mensubu iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun."



