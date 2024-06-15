Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ukrayna ve Rusya'ya 'köprüden önceki son çıkış' uyarısı: Savaş coğrafi olarak yayılır

"Önümüzde Ukrayna barış planı var. Rusya da kısa bir süre önce kendi şartlarını, kendi koşullarını paylaştı. İçeriği ve öne sürülen koşullardan bağımsız bir şekilde bunların önemli adımlar olduğunu ve umut ışığı olduğunu düşünüyoruz.