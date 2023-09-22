Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor: ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılması için atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyeliği ve Karabağ’daki son gelişmeler de ele alındı.