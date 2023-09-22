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Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor: ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılması için atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyeliği ve Karabağ’daki son gelişmeler de ele alındı.

22:14 . 22/09/2023 Cuma
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam eden Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile New York'taki Lotte Palace Hotel'de görüştü.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst seviyeye çıkarılması için atılabilecek somut ve yapıcı adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Görüşmede ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi, İsveç’in NATO üyeliği ve Karabağ’daki son gelişmeler de ele alındı.



#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#ABD
#Antony Blinken
36 dakika önce
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