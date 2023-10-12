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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısırlı mevkidaşı Sameh Şükri ile görüşecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şükri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

21:38 . 12/10/2023 Perşembe
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Hakan Fidan - Sameh Şükri

Hakan Fidan - Sameh Şükri

Dışişleri Bakanlığından, Fidan'ın Mısır ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada,
"Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.
" ifadesi kullanıldı.

"Uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak"

Açıklamada, görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."


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#Hakan Fidan
#Mısır
#Türkiye
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