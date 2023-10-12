Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır'a gidiyor

Hakan Fidan - Sameh Şükri
"Uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak"
Açıklamada, görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.
"Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."