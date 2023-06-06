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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk tweet

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı. Fidan paylaşımında "Köklü geleceğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

15:15 . 6/06/2023 Salı
Diğer
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade eden Fidan, kendisine Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"Vizyonumuzu daha da geliştireceğiz"

Hakan Fidan, paylaşımında
"Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz."
ifadelerine yer verdi.

#Hakan Fidan
#tweet
#resmi hesap
21 dakika önce
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