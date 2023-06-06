Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk tweet

Türkiye’nin sır küpü, Milli İstihbaratın başındaki isim Hakan Fidan artık dışişleri bakanı. Hakan Fidan’ın MİT’in başına getirilmesi önce İsrail’i ardından FETÖ’cüleri rahatsız etti. İçeride ve dışarıda tedirginliğe neden olan Fidan Türkiye istihbaratı için neler yaptı? Eğitim hayatındaki başarıları, yurt içi ve yurt dışında aldığı görevler izledi. 42 yaşında en genç müsteşar olarak MİT tarihine geçen Fidan'ın 13 yıllık görev süresince MİT’teki dönüşüm, istihbarat ve operasyonlardaki başarılarına göz atalım.