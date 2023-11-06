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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze diplomasisi sürüyor: Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefonda görüştü. Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

19:34 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 19:34 - 6/11/2023 Pazartesi
DHA
Hollanda Dışişleri Bakanı Slot - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Arşiv)

Hollanda Dışişleri Bakanı Slot - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Arşiv)

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

"Bölgesel krize dönüşmemeli"

Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşına, Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak bir çaba harcanması gerektiğini de belirtti.

Karadeniz Tahıl Koridoru da gündemde

Görüşmede Ukrayna’daki son durumun da değerlendirildiği öğrenildi. Bakan Fidan’ın, Karadeniz Tahıl Koridorunun yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği öğrenildi.



#Hakan Fidan
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