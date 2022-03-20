Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"2014'te Kırım'ın ilhakına en büyük tepkiyi verdik. İmkan olduğunda Suriye ve Libya gibi zor konularda çalıştık.

Bu krizin başından beri ilkeli bir tutum benimsedik. Rusya ile bir çok alanda yakın ilişkilerimiz var ancak bu ilişkiler hakkı hukuku savunmamıza engel değil."

Savaşın sona erdirilmesi için büyük çaba içindeyiz. Rusya'nın saldırısını dünyayla birlikte biz de eleştirdik. Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdik. Önce insani sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz.

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Yangın söndürülmezse bu herkesi etkiler.

Diplomasi tempomuz artarak devam etti. Savaşın sona erdirilmesi için büyük çaba içindeyiz. Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın.

15 binden fazla vatandaşımızı sağ salim ülkemize getirdik

Diplomasi konusunda merkez konumundayız. Biz bu yola oyun kurucu olmak için çıktık. Biz her zaman oyunu da kuruyoruz oyunu da bozuyoruz.

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