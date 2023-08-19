Dışişleri Bakanlığı BM'nin KKTC'deki müdahalesini kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BMBG askerlerince, KKTC'nin egemenlik alanındaki topraklarda inşa edilen Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla dün gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın konu hakkındaki açıklamasını ve KKTC makamlarının haklı tepkisini tümüyle destekliyoruz. Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan insani bir proje olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin BM tarafından sergilenen tutum ve ardından BM tarafından yapılan açıklamalar Barış Gücü'nün Ada'da ortaya koymakla mükellef olduğu tarafsız tutumla bağdaşmamaktadır" dedi.

BMBG'nin, hem suhuletle başlayan yol yapım projesiyle ilgili gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynadığı hem de sahada yaşanan hadiselerde kendini mağdur gibi takdim ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Esasen, BM Barış Gücü'nden beklenen, Ada'da yaşanan insani ihtiyaçların çözümüne katkı vermesidir. Buna rağmen BM'nin, yıllardır Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Ara Bölge'deki oldubittilerine göz yumarken, Kıbrıs Türklerinin haklı insani ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemesi izah edilecek bir tutum değildir. Bu durum, BM'nin Ada'daki iki tarafa eşit yaklaşmak ve anlaşmazlıklara çözüm bulmak gibi temel görev ve işlevlerini yerine getirmediğini açıkça ortaya koymaktadır. BM'nin ve BM Barış Gücü'nün, dün yaşanan olayların ardından, KKTC makamlarının ve halkının güvenini tamamıyla yitirmemek için önümüzdeki dönemde yoğun bir çaba sarf etmesi gerekmektedir. Garantör bir devlet olarak, BM Barış Gücü'nü, Kıbrıs'ta yaklaşık 60 yıldır sürdürmekte olduğu göreve gölge düşürecek eylem ve söylemlerden kaçınmaya, Kıbrıs'taki iki tarafa eşit muamelede bulunmaya ve KKTC'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz."