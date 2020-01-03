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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" denildi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı tarafından, bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden "derin endişe duyulduğu" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısı sonucu Bağdat'ta öldürülmesine değinilerek taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta öldürüldü
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Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta öldürüldü

"Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz" ifadesi kulanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bu çerçevede, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin bulunduğu konvoya yönelik bugün sabah saatlerinde Bağdat’ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir."

Açıklamada, Türkiye'nin bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olduğunun altı çizilerek, "Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz." ifadesi yer aldı.

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ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurdu.

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