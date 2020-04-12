Gündem Dışişleri Bakanlığı Çinden Ağrı Dağı benzetmesine ilişkin izahat istedi Ermenistana gönderilen paketlerin üzerine yazılmıştı
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Çin’den ‘Ağrı Dağı’ benzetmesine ilişkin izahat istedi: Ermenistan'a gönderilen paketlerin üzerine yazılmıştı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin’nin Ermenistan’a gönderdiği yardım paketlerinin üzerinde yazan ‘Ağrı Dağı’ ifadeleri ile ilgili Çin yönetiminden izahat istendiğini bildirdi. Aksoy, "Çin Büyükelçisi, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kovid-19 Salgını ile Mücadele bağlamında Ermenistan’a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı’na atıfta bulunulmasına ilişkin açıklama yaptı.

'AĞRI DAĞI' İFADESİ SONRADAN EKLENMİŞ

Aksoy açıklamasında, söz konusu haberler üzerine 11 Nisan günü Ankara’daki Çin Ankara Büyükelçisi ve Pekin’de de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak izahat istendiğini belirtti.

Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ermenistan’a gönderdikleri yardımların bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan’a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı’ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı’na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonucundan tarafımıza bilgi verileceğini söylemiş ve bu vesileyle Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir” ifadelerini kullandı.

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