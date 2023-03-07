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Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 16 ülke 34 sahra hastanesi kurdu

Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından dış temsilcilikler eşgüdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin son verileri paylaştı.

12:59 . 7/03/2023 Salı
AA
Deprem bölgesine 34 sahra hastanesi kuruldu

Deprem bölgesine 34 sahra hastanesi kuruldu

Bakanlık, Twitter hesabından ayni yardımların yer aldığı grafikli paylaşım yaptı.
Buna göre, deprem bölgelerinde 16 ülke 34 sahra hastanesi kurarken, şu ana kadar 179 bin 655 çadır, 2 bin 76 yaşam konteyneri ve 2 bin 75 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi.

Ayni yardımlar kapsamında ise 1 milyon 879 bin 145 battaniye, 269 bin 747 uyku tulumu, 96 bin 462 yatak, 33 bin 810 jeneratör, 7 bin 488 ton giyecek, 4 bin 109 ton hijyen tıbbi malzeme ve 6 bin 908 ton gıda Türkiye'ye ulaştı.



#Dışişleri Bakanlığı
#DEPREM
#ayni yardım
#sahra hastanesi
15 dakika önce
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Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 16 ülke 34 sahra hastanesi kurdu
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