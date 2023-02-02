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Dışişleri Bakanlığı dokuz büyükelçiyi çağırdı: Bu yaklaşımlar terör örgütüne hizmet ediyor

Dışişleri Kaynaklarından, Türkiye'de terör eylemi olacağı bahanesiyle Konsolosluklarını kapatan dokuz ülkenin bakanlığa çağrılmasına ilişkin açıklama geldi. Büyükelçi ve temsilcilere Türkiye'nin tepkisinin aktarıldığı belirtilen açıklamada, "Bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği ve bu tarz yaklaşımların ancak terör örgütlerin sinsi gündemlerine hizmet ettiğinin vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:00 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı.

Dışişleri Bakanlığı.

Dışişleri Kaynaklarından, Türkiye'de terör eylemi olacağı bahanesiyle Konsolosluklarını kapatan dokuz ülkenin bakanlığa çağrılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayınlayan ve çerçevede Türkiye'deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerini geçici olarak kapatan Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya’nın Ankara Büyükelçileri ve temsilcilerinin bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

BU TARZ YAKLAŞIMLAR TERÖR ÖRGÜTLERİNE HİZMET EDİYOR

Dışişleri Kaynaklarının yaptığı açıklamada. "Konuya ilişkin Türkiye'nin tepkisi aktarılmış ve Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatılmıştır. Bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği ve bu tarz yaklaşımların ancak terör örgütlerin sinsi gündemlerine hizmet ettiğinin vurgulanmıştır. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimizin güvenlik birimlerimizle işbirliği olduğu belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.



#dışişleri Bakanlığı
#Dokuz büyükelçi
#Terör gündemi
2 gün önce
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Dışişleri Bakanlığı dokuz büyükelçiyi çağırdı: Bu yaklaşımlar terör örgütüne hizmet ediyor
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