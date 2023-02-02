Dışişleri Bakanlığı dokuz büyükelçiyi çağırdı: Bu yaklaşımlar terör örgütüne hizmet ediyor

Açıklamada, Türkiye'ye yönelik olarak güvenlik uyarısı yayınlayan ve çerçevede Türkiye'deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerini geçici olarak kapatan Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya’nın Ankara Büyükelçileri ve temsilcilerinin bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Dışişleri Kaynaklarının yaptığı açıklamada. "Konuya ilişkin Türkiye'nin tepkisi aktarılmış ve Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatılmıştır. Bu tür eş zamanlı faaliyetlerin orantılı ve sağduyulu bir yaklaşım teşkil etmediği ve bu tarz yaklaşımların ancak terör örgütlerin sinsi gündemlerine hizmet ettiğinin vurgulanmıştır. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimizin güvenlik birimlerimizle işbirliği olduğu belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.