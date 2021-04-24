Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık asla unutmayacağız

Dışişleri Bakanlığı sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "

Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz"

Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor.



Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız!



Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz. 🇹🇷 pic.twitter.com/RVSDYyKMom — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 24, 2021

GÜNDEM HDP'den sözde Ermeni soykırımı için propaganda

GÜNDEM Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı