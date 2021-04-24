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Gündem Dışişleri Bakanlığı Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık asla unutmayacağız
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık asla unutmayacağız

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık asla unutmayacağız
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Dışişleri Bakanlığı sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "

Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz"

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