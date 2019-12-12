Dünya ABD senatosu büyük bir skandala imza attı 1915 olaylarını sözde Ermeni Soykırımı olarak kabul ettiler
AMERİKA

ABD senatosu büyük bir skandala imza attı: 1915 olaylarını sözde ‘Ermeni Soykırımı’ olarak kabul ettiler

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarı bugün oylandı.

Tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

Bağlayıcı değil

  • Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.
  • Daha önce Beyaz Saray'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.
  • 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 "hayır" oyuna karşılık, 405 "evet" oyu ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.

1915.gov.tr ile soykırım iftiralarına cevap

İletişim Başkanlığı, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ülkemiz aleyhine yürütülen saldırılara karşı özel bir internet sitesi oluşturdu. Tarihsel bilgi ile verileri içeren ve İngilizce olarak hazırlanan “1915.gov.tr” isimli site ile soykırım iftiralarına cevap verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin elinde arşiv varsa açsın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimin elinde arşiv varsa açsın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'na katıldı. Erdoğan: 'Biz arşivlerimizi açtık. Ey Ermenistan senin de var siz de açın, üçüncü ülkelerde varsa onlar da açsın. Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir grup ve devlet iddialarını arşivleriyle ispat edememişlerdir'açıklamasında bulundu.


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