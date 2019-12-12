ABD senatosu büyük bir skandala imza attı: 1915 olaylarını sözde ‘Ermeni Soykırımı’ olarak kabul ettiler ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Haber Merkezi 12 Aralık 2019, 22:12 Son Güncelleme: 12 Aralık 2019, 22:31 DHA