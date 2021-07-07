Gündem Dışişleri Bakanlığı Haiti Cumhurbaşkanı Moiseye düzenlenen suikastı kınadı
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Haiti Cumhurbaşkanı Moise'ye düzenlenen suikastı kınadı

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu evinde öldürüldü. Dışişleri Bakanlığı, Moise'ye düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı Haiti Cumhurbaşkanı Moiseye düzenlenen suikastı kınadı
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Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Haiti Devlet Başkanlığı konutundan yapılan açıklamada, Moise, TSİ 05.00'te evinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Açıklamada, Moise'nin saldırıda hayatını kaybettiği, eşi Martine Moise'nin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmişti.
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmişti.

"Kuvvetli şekilde kınıyoruz"

Acı olaya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin bugün (7 Temmuz) menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Moise’nin elim vefatı dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyelerimizi sunuyoruz."

Dışişleri Bakanlığı Haiti Cumhurbaşkanı Moise'ye düzenlenen suikastı kınadı
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı Haiti Cumhurbaşkanı Moise'ye düzenlenen suikastı kınadı

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