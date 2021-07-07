Dışişleri Bakanlığı Haiti Cumhurbaşkanı Moise'ye düzenlenen suikastı kınadı

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Haiti Devlet Başkanlığı konutundan yapılan açıklamada, Moise, TSİ 05.00'te evinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.
Açıklamada, Moise'nin saldırıda hayatını kaybettiği, eşi Martine Moise'nin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
"Kuvvetli şekilde kınıyoruz"
Acı olaya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin bugün (7 Temmuz) menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Moise’nin elim vefatı dolayısıyla ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyelerimizi sunuyoruz."