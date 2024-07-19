|
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: İsrail Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmesi ve yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiğini bildirdi.

19:59 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 20:44 - 19/07/2024 Cuma
DHA
Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik "işgal ve zulüm politikası" uygulamakta olduğunun hukuki olarak teyit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere, İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı'ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz."


#Dışişleri Bakanlığı:
#İsrail
#Uluslararası Adalet Divanı
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kıdem tazminatı için hesap netleşti: Tavan ücret tablosu belli oldu! 1-10-12-15 yıl olanlara...