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Dışişleri Bakanlığı: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz

Türkiye, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını provokatif olarak niteleyerek şiddetle kınadı.

11:46 . 27/07/2023 Perşembe
AA
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın gerçekleştirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi denetiminde baskın gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi istenen açıklamada, "Gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sabah saatlerinde lideri olduğu aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinden Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf ile İsrail polisinin denetiminde Aksa'nın Mağaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, "Bu İsrail halkı için geri gelmemiz ve egemenliğimizi göstermemiz gereken en önemli mekan" ifadesini kullanmıştı.

#İsrail
#Filistin
#Mescidi Aksa
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